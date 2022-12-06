Yürek Çıkmazı bu hafta var mı, yayından kaldırıldı mı?

Yürek Çıkmazı bu hafta var mı, yayından kaldırıldı mı?

TRT'nin başarılı dizisi Yürek Çıkmazı'nın yeni bölümünü bekleyenler, "Yürek Çıkmazı bu hafta var mı, yayından kaldırıldı mı?" sorusunu araştırmaya koyuldu.

Gold Film imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı Yürek Çıkmazı, konusu ile herkesi etkiledi.

Başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı dizi, kadına şiddeti gözler önüne seriyor.

Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu'nun partner olarak beğenildiği başarılı dizide, her oyuncu ayrı ayrı alkış alıyor.

Başladığı günden beri reytinglerde ve sosyal medyada iyi bir çıkış yakalayan Yürek Çıkmaz'nın yeni bölümü de heyecanla bekleniyor.

Bu kapsamda da, "Yürek Çıkmazı bu hafta var mı, yayından kaldırıldı mı?" sorusu gündem oldu.

Peki, Yürek Çıkmazı bu hafta var mı, yayından kaldırıldı mı? İşte yanıtı...

Yürek Çıkmazı bu hafta var mı, yayından kaldırıldı mı?

Yürek Çıkmazı, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle bu akşam ekranlarda olmayacak. Yürek Çıkmazı'nın 13 Aralık Salı günü ekranlara dönmesi bekleniyor.

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