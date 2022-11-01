Yürek Çıkmazı dizisi oyuncuları kimler? Yürek Çıkmazı dizisi konusu nedir?

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Yürek Çıkmazı dizisi, 1 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki Yürek Çıkmazı dizisi oyuncuları kimler?

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Yürek Çıkmazı dizisi, 1 Kasım Salı günü itibariyle ekranda olacak. Dramatik hikâyeye sahip olan dizide İrem Helvacıoğlu, Alp Navruz, Mesut Akusta, Ayça Bingöl gibi pek çok başarılı isim yer alacak. Peki Yürek Çıkmazı dizisi oyuncuları kimler ve konusu nedir?

Yürek Çıkmazı dizisi oyuncuları kimler?

Senaryosunu Ayla Hacıoğulları ile Vilmer Özçınar'ın yazdığı Yürek Çıkmazı dizisinin kadrosunda bulunan isimler şöyle:

Ayça Bingöl,

Alp Navruz,

İrem Helvacıoğlu,

Mesut Akusta,

Bihter Dinçel,

Dilara Aksüyek,

Cemal Toktaş,

İlayda Ildır,

Erhan Alpay,

Aydan Şener,

Ertuğrul Postoğlu,

Eylül Ersöz,

Timur Ölkebaş,

Rozet Hubeş,

Alp Akar,

Özlem Ulukan,

Güler Ökten.

Yürek Çıkmazı dizisi konusu nedir?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve İrem Helvacıoğlu, Alp Navruz, Mesut Akusta ve Ayça Bingöl gibi isimleri buluşturan Yürek Çıkmazı dizisi, Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanıyor. Dramatik hikayesi ile dikkatleri üzerine çeken dizi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini konu alacak.