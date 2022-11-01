Yürek Çıkmazı dizisinin Halil’i Alp Navruz kimdir, sevgilisi kim? Alp Navruz aslen nereli ve kaç yaşında?

Yürek Çıkmazı dizisinin Halil’i Alp Navruz kimdir, sevgilisi kim? Alp Navruz aslen nereli ve kaç yaşında?

TRT1’in yeni dizisi Yürek Çıkmazı'nda Halil karakterini canlandıran Alp Navruz'un hayatı merak ediliyor. Peki Yürek Çıkmazı'nın Halil’i Alp Navruz kimdir, sevgilisi kim?

TRT1’in yeni başlayan dizisi Yürek Çıkmazı'nda Halil’i canlandıran Alp Navruz'un hayatı merak konusu oldu. Halil karakteri, babası Yılmaz’a baş kaldıran ilk ve tek kişidir. Güven duygularını geride bırakarak yuvasını terk etmiştir. Ayrıca annesinin bıraktığı mektubun sonrasında babası ve kardeşleriyle bir savaşın içinde yer alacaktır. Peki Alp Navruz kimdir?

Alp Navruz kimdir?

1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarda yazı yazma merakı başlayan isim, şiir ve öyküler yazmaktadır. Türkçe Eğitimi alanında Yüksek lisans eğitimi almaktadır. Ayrıca bir klasik bir spor markanın reklam yüzü olmuştur. Pek çok oyuncu koçu ile çalışmıştır.

Oyunculuk ve kamera önü teknik eğitimleri aldığı bilinen isim, bu eğitimleri almaya devam etmektedir. Pek çok sosyal yardımlaşma kurumlarında en iyi çıkışını yapmış ve senenin oyuncusu ödülünü almıştır.

Rol Aldığı Yapımlar arasında Aşk Laftan Anlamaz, Arkadaşlar İyidir ,Ceberruz, Kertenkele, Fazilet Hanım ve Kızları, Elimi Bırakma gibi yapımlar bulunmaktadır. Ayrıca Zümrüdüanka, Menajerimi Ara, Ada Masalı dizilerinde de rol almıştır.

Alp Navruz'un sevgilisi kimdir?

Ünlü oyuncunun son olarak Ada Masalı dizisindeki rol arkadaşı Ayça Ayşin Turan ile sevgili olduğu bilinmekteydi ancak geçtiğimiz günlerde çiftin ayrıldığı biliniyor.