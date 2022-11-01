Yürek Çıkmazı dizisinin Zeynep'i İrem Helvacıoğlu kimdir, aslen nereli? İrem Helvacıoğlu kaç yaşında?

TRT 1 ekranlarında başlayan Yürek Çıkmazı dizisinde Zeynep karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki Yürek Çıkmazı'nın Zeynep'i İrem Helvacıoğlu kimdir?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisinde Zeynep karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu'nun hayatı ve kim olduğu merak edildi. Dizi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini konu alacak. Peki, İrem Helvacıoğlu kimdir?

İrem Helvacıoğlu kimdir?

2 Şubat 1990 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun dedesi Selanlik Arnavutlarındandır. Helvacıoğlu, oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde almıştır. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıkan Helvacıoğlu sonrasında Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol almıştır.

2016 senesinde ekrana gelen No: 309 dizisinde Pelin Su karakterine hayat veren isim 2018-2019 yılları arasında Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandırmış ve büyük beğeni toplamştır. 2021 senesinde Seni Çok Bekledim dizisinde Ayliz karakterini canlandıran isim, yine 2021 senesinde Baş Belası dizisinde Psikolog İpek karakterine hayat vermişti. Helvacıoğlu, son olarak ise Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde rol almış ve şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisinde rol almaktadır.

İrem Helvacıoğlu'nun rol aldığı diziler

2021 - Baş Belası

2022 - Annenin Sırrıdır Çocuk

2022 - Yürek Çıkmazı

2010 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

2012 - Muhteşem Yüzyıl

2013-2014 - Kurtlar Vadisi Pusu

2015-2016 - Güneşin Kızları

2016-2017 - No 309

2018-2019 - Sen Anlat Karadeniz

2021 - Seni Çok Bekledim

İrem Helvacıoğlu'nun rol aldığı filmler

2018 - Kızım ve Ben

2020 - Eflatun

2014 - Aşkın Dili

2016 - Organik Aşk Hikâyeleri

2017 - Babası