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    Yurt dışı yasağı kaldırılan Gülşen bakın ne yaptı! Yasağın ardından ilk işi ne oldu?

    Ünlü şarkıcı Gülşen yurt dışı yasağının kaldırılmasının ardından soluğu İspanya'da aldı. İşte Gülşen'in İspanya'ya gitme sebebi..
    • 28.10.2022 - 14:10
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    Yurt dışı yasağı kaldırılan Gülşen bakın ne yaptı! Yasağın ardından ilk işi ne oldu?

    Bir  konserinde imam hatiplilere yönelik sözlerinden dolayı hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen tutuklanmış ardından yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

    Geçtiğimiz gün yurt dışına çıkış yasağı 250 bin TL'lik güvence miktarı karşılığında kaldırılan şarkıcı Gülşen yasak kalkar kalkmaz İspanya'ya gitti.

    Ünlü şarkıcı, yasağın ardından Barcelona’ya gitti. Gülşen, kiraladığı özel uçak ile Barcelona’da eğitim gören oğlu Azur Benan’ın yanına gitti.

    Sosyal medya hesabından uzun süredir paylaşım yapmayan Gülşen'in İspanya'ya gitmesi sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

    Yurt dışı yasağı kaldırılan Gülşen bakın ne yaptı! Yasağın ardından ilk işi ne oldu? #1

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