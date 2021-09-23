Yurt dışına yerleşme kararıyla sevenlerini üzmüştü! Haluk Levent'ten sevindiren açıklama geldi

Ünlü sanatçı ve Ahbap derneğinin kurucusu Haluk Levent, geçtiğimiz ay yurt dışına yerleşme kararı aldığını duyurmuştu. Levent, katıldığı bir televizyon programında, Türkiye'ye geri döneceğini söyledi.

Kurucusu ve başkanı olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunan ünlü sanatçı Haluk Levent, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabı üzerinden sevenlerini üzen bir haber vermişti.

Toplumsal olaylara karşı duyarlılığıyla milyonların gönlünü fetheden Haluk Levent, paylaşımında yurt dışına yerleşeceğini duyurmuştu.

26 Kasım 2022 tarihinde ülkeden ayrılacağını belirten 52 yaşındaki sanatçı, müzik yapmak ve kendisine zaman ayırmak istediğini söylemişti.

"AHBAP GÖREVİMİ DEVREDECEĞİM"

AHBAP başkanlığını yeni arkadaşlarından birine devredeceğini de belirten Levent, ''Ahbap üyeliğim devam edecek. Ahbap’ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana.'' ifadelerine yer vermişti.

"BURASI VATANIM TERK ETMEM"

Gelen yorumlar üzerine bir paylaşım daha yapan Levent, ''Yorumlara üzülüyorum. Yıllardır hayalimdi yurt dışında sentezler yapmak. Bu nedenle biraz orda kalmak müzikal arayışlarda bulunmak istedim. Burası Vatanım! Terk etmem! Ama Haluk abinizi de anlayın ya.'' demişti.

''İKİ KİŞİLİK OLUYORUM''

Ünlü sanatçı Haluk Levent, Fatih Altaylı'nın Bire Bir programına konuk oldu. 52 yaşındaki sanatçı, ''Konserden çıkıyorum, 30 bin kişinin karşısında şarkı söylüyorum, konserden sonra özel bir hastanenin muhasebecisiyle pazarlık yapıyorum. Bir rock star iniyor oradan, herkes peşinde, fotoğraf, 'Haluk abi, Haluk abi' diye. Muhasebeciye diyorum ki 'abi Siirt'ten gelen çocuğa indirim yapar mısın?' iki ayrı kişilik oluyorum.'' dedi.

''TABİİ Kİ GERİ DÖNECEĞİM''

Usta sanatçı Haluk Levent'ten hayranlarını sevindiren açıklama geldi.

52 yaşındaki sanatçı, yurt dışına gideceği yönündeki soruya, ''Ben dedim ki 1.5 yıl sonra müzik işleri için Avrupa'ya taşınıp orada yaşamam gerekecek. Tabii ki geri döneceğim.'' şeklinde yanıt verdi.

12.5 SAATLİK KONSER FİLMİ GELİYOR

Ayrıca 12.5 saatlik konserinin filminin de çekileceğini söyleyen Levent, filmin sinemalarda da yayınlanacağını açıkladı.