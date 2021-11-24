Yüsra Geyik gizemiyle geldi! Camdaki Kız'da 17 dövmesi ne anlama geliyor?

Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinin 21. bölüm 2. fragmanında Melisa'nın ensesinde görülen 17 numarasının anlamı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki 17 dövmesinin anlamı nedir?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, ikinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, her bölümüyle sosyal medyaya da damgasını vuruyor.

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan Camdaki Kız dizisinde çok dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz hafta diziye dahil olan Yüsra Geyik, canlandırdığı karakter ile kısa sürede ön plana çıktı. Ancak Muzo'nun sahte sevgilisi Melisa karakterinin büyük bir gizem barındırdığı biliniyor.

17 DÖVMESİ NEYİN ŞİFRESİ?

Camdaki Kız'ın 25 Kasım Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan 21. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yayınlanan fragmanda, Melisa'nın ensesinde 17 numaralı bir dövmenin yer aldığı görüldü.

Dizinin hayranları, tanıtımda özellikle gösterilen 17 numara dövmesinin ne anlama geldiğini merak ettiklerini belirten yorumlarda bulundu. Ancak bu dövmenin neyin şifresi olduğu gizemini koruyor.