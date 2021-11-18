Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında? Camdaki Kız Muzo'nun sevgilisi Meliha göründü!

Arka Sokaklar'da Zeliş karakteriyle tanınan Yüsra Geyik, Camdaki Kız'a Muzo'nun sevgilisi Meliha rolüyle dahil oldu. Peki Camdaki Kız Muzo'nun sevgilisi Meliha kimdir? Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan ve perşembe akşamlarına damga vuran Camdaki Kız dizisi, ikinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, her bölümüyle sosyal medyaya da damgasını vuruyor.

İzleyiciler Camdaki Kız dizisinin 18 Kasım Perşembe akşamı ekranlara gelecek yeni bölümünde, Muzo'nun sevgilisi Meliha karakteriyle tanışacak.

Muzo'nun sevgilisi Meliha'ya ise Arka Sokaklar'da hayat verdiği Zeliş karakteriyle özdeşleşen Yüsra Geyik hayat verecek.

Peki, Camdaki Kız Muzo'nun sevgilisi Meliha kimdir, gerçek adı nedir? Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? İşte Arka Sokaklar dizisi ile hafızalara kazınan Yüsra Geyik'in hayatı hakkında bilgiler...

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

21 Haziran 1990 tarihinde Samsun’da dünyaya gelen Yüsra Geyik, ilkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine eğitimine İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda devam etti.

Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına adım atan Yüsra Geyik, eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı. 13 yaşında kameralarla tanışan Geyik, ilk olarak ''Hayat Bilgisi'' dizisinde rol aldı.

15 yıl boyunca Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser'in kızı Zeliha'yı canlandıran Yüsra Geyik, şimdilerde Camdaki Kız'da Muzo’nun kız arkadaşı Meliha'ya hayat verecek.