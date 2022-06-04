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    Yüsra Geyik omuzlarını indirince dekolte de geldi... 'Hüsnü Komiser görmesin'

    Arka Sokaklar'ın Zeliş'i olarak akıllara kazınan Yüsra Geyik, son kareleriyle sosyal medyaya damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2022 - 17:46
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    Yüsra Geyik omuzlarını indirince dekolte de geldi... 'Hüsnü Komiser görmesin'

    13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı.

    15 yıl boyunca Arka Sokaklar'da rol alan Yüsra Geyik, son olarak Camdaki Kız dizisine katıldı.

    Ancak Yüsra Geyik'i hemen hemen herkes onu, Hüsnü Çoban'ın büyük kızı Zeliha Çoban, nam-ı diğer Zeliş olarak tanıyor.

    Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çeken Yüsra Geyik, sosyal medyada adından söz ettirenlerden.

    Yüsra Geyik'ten cesur paylaşım

    Instagram hesabından paylaştığı birbirinden cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

    Geyik son olarak kırmızı siyah bluzu ile dekolteli karelere imza attı.

    Omuzlarını indirdiği üstüyle göğüs dekoltesini öne çıkaran Geyik'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

    İşte o kareler...

    Yüsra Geyik omuzlarını indirince dekolte de geldi... Hüsnü Komiser görmesin #1

    Yüsra Geyik omuzlarını indirince dekolte de geldi... Hüsnü Komiser görmesin #2

    Yüsra Geyik omuzlarını indirince dekolte de geldi... Hüsnü Komiser görmesin #3


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