Yüsra Geyik’in göğsü açıldı, sosyal medya yıkıldı! Paylaşımına yorum yağıyor "Yakıyosun" Show TV'nin Aile dizisinde Yağmur karakteriyle beğeni toplayan Yüsra Geyik, sosyal medyada iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor. Bu kez koltuğun üzerine sere serpe uzanan ünlü oyuncu göğsünün göründüğü fotoğraflarını yayınladı. Takipçileri kayıtsız kalamadı.

İlk olarak Arka Sokaklar dizisinde adını milyonlara duyuran Yüsra Geyik, Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakteriyle tanındı.

Bir dönem Camdaki Kız dizisinde Muzo'nun sevgilisi rolünde izleyici karşısına çıkan Yüsra Geyik oyunculuğuyla herkesi büyülüyor.

Ünlü oyuncu son olarak Show TV'nin sevilen dizisi Aile'de Yağmur karakterini canlandırıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaşan Yüsra Geyik, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da öne çıkan isimler arasında.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan güzel oyuncu iddialı ve cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest ediyor.

Göğsünün açıldığı pozlarını yayınladı

Son olarak siyah büstiyer ve siyah eteğiyle kamera karşısına geçen Yüsra Geyik, göğsünün açıldığı pozlarını yayınladı.

Göğsünün açılmasını umursamayan ünlü oyuncunun cesur pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü oyuncunun bu pozlarına "Çok güzelsin çok", "Hüsnü görmesin", "Fıstık gibisin Yüsra" gibi yorumlar geldi.

32 yaşındaki Yüsra Geyik, ilk oyunculuk deneyimini Hayat Bilgisi dizisiyle tattı. Sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini büyüleyen Yüsra Geyik, cesur pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.