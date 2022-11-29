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    Yüsra Geyik'ten göğüs ve sırt dekolteli paylaşım! Takipçileri heyecanlandı...

    Arka Sokaklar'ın Zeliş'i olarak hafızalara kazınan Yüsra Geyik, cesur pozlara imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 17:01
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    Yüsra Geyik'ten göğüs ve sırt dekolteli paylaşım! Takipçileri heyecanlandı...

    Hayat Bilgisi, Yabancı Damat, Afacanlar Kampı gibi yapımlarda rol alan Yüsra Geyik, asıl çıkışını Arka Sokaklar'da yakaladı.

    Hüsnü Çoban'ın büyük kızı Zeliha Çoban, nam-ı diğer Zeliş olarak tanınan Geyik, diziden ayrıldıktan sonra herhangi bir projede görülmedi.

    Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çeken Yüsra Geyik, son paylaşımıyla gündem oldu.

    İç çamaşırsız poz verdi

    Instagram hesabından paylaştığı birbirinden cesur pozlarıyla adından söz ettiren Yüsra Geyik, yeni bir paylaşım yaptı.

    Geyik, sütyensiz verdiği dekolteli pozlarla takipçilerini mest etti.

    32 yaşındaki güzel oyuncu, sosyal medyada oldukça beğenildi.

    Yüsra Geyik ten göğüs ve sırt dekolteli paylaşım! Takipçileri heyecanlandı... #1

    Yüsra Geyik ten göğüs ve sırt dekolteli paylaşım! Takipçileri heyecanlandı... #2

    Yüsra Geyik ten göğüs ve sırt dekolteli paylaşım! Takipçileri heyecanlandı... #3


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