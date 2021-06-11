Ekranların sevilen hocası Yusuf Kavaklı'nın torunlarıyla ilgili söylediği sözler, sunucu Nur Viral'i ağlattı.

Beyaz TV ekranlarında Nur Viral'in sunduğu 'Hayatta Her Şey Var' programına Cuma günleri konuk olan Yusuf Kavaklı, bugünkü yayında duygusal anlar yaşadı.

Torunlarının uzun bir aradan sonra yanına geldiğini söyleyen Yusuf Kavaklı, 3 yıl aradan sonra ailecek ilk defa vakit geçirdiklerini söyledi.

"Bugün kalabalık bir kahvaltı yaptık, torunlarla beraber. Allah kimseyi yalnız bırakmasın, yalnızlık zor " diyen Kavaklı, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kavaklı'nın sözleri üzerine Nur Viral de gözyaşlarını tutamadı. Konuşmakta zorluk çeken Viral, "Buramda bir şey düğümlendi" ifadesinin ardından programa devam etti.

Yusuf Hoca'nın yalnızlığı, Nur Viral'i ağlattı