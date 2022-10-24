Yusuf İslam: Türkiye'de gördüğümüz binalardan ilham aldık

AAtölye'de podcast yayınına katılan müzisyen Yusuf İslam, Türkiye’de konser verdiği için mutlu olduğunu söyledi. İslam, Türkiye’deki binaların ayrıca kendisine ilham kaynağı olduğunu aktardı.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında konser vermek üzere Türkiye'ye gelen İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Anadolu Ajansı (AA) podcast yayınına konuk oldu.

Cat Stevens ismiyle yaptığı albümlerle 1960 ve 1970'li yıllara damga vuran, 1977'de Müslüman olmayı seçen ve "Yusuf İslam" adını alan sanatçı, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

“Sözümü yerine getirdim”

Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ve Proje Yönetim Koordinatörü Oğuz Karakaş tarafından karşılanan İslam, AAtölye'de podcast yayınına katıldı.

Uzun süredir Türkiye’de konser vermek istediğini, bunu yerine getirdiği için çok mutlu olduğunu ve kendisini rahat hissettiğini belirten İslam, “Türkiye’de konser verme sözümü yerine getirdiğimi için çok mutlu oldum.” dedi.

"Aç olanları doyurun"

Türkiye konserlerinin gelirini Yusuf İslam Vakfı girişimi "Barış Treni"ne (Peace Train) bağışladığını bildiren İslam, Hazreti Muhammed'in (s.a.v) "Aç olanları doyurun" hadisine uyarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştığı projeyi daha fazla konser vererek genişletmek istediğini söyledi.

“Türkiye'de gördüğümüz binalardan ilham aldık”

İngiltere'de "Maqam Centre" adını verdikleri bir merkez olduğunu anlatan İslam, "Burası Hazreti İbrahim'in Kabe'yi inşa ederken çıktığı makamdan adını alıyor. Orayı güzel bir merkez haline getirmek istiyoruz ve Türkiye'de gördüğümüz binalardan ilham aldık. Ayrıca bize yardım eden Türk bir mimarımız da var." diye konuştu.