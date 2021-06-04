Yusuf Kavaklı’dan krediyle ev almanın caiz olup olmadığına dair açıklama

Bankadan çekilen kredi ile ev almanın uygun olmadığını dile getiren Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun da buna fetva vermediğini söyledi.

Türkiye’de ev sahibi olmak isteyenlerin çoğu, bunu bankalar aracılığı ile çektikleri konut kredisiyle yapabiliyor.

Kredi ne kadar yüksek ise faizi de bir kadar cep yakıyor.

“CAİZ MİDİR?”

Buna rağmen 10 yıla kadar taksitlendirmeyi kabul edenler, nihayetinde evine kavuşuyor.

Ancak işin içine faiz girince akla hemen “Caiz midir?” soruları geliyor…

Beyaz TV ekranlarında Nur Viral'in sunduğu “Hayatta Her Şey Var” programına katılan Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı da bir izleyicinin “Banka kredisiyle ev alınır mı?” sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.

Banka kredisiyle ev almak haram mı? VİDEO

“BANKA FAİZİYLE EV ALMAK UYGUN DEĞİL”

“Banka kredisiyle ev almak dinen caiz değil” diyen Kavaklı, şöyle devam etti:

“Ya hoca bunu söylüyorsun da evi nasıl alacağız diyenler de var. Banka faiziyle ev almak uygun değil, doğru değil, caiz değil. Ben ancak bu kadar söylerim. Din İşleri Yüksek Kurulu da buna fetva vermiyor.”