Yüzüklerin Efendisi ne zaman vizyona girecek 2023? İşte gösterim yerleri ve bilet fiyatları Dünyaya damgasını vuran "Yüzüklerin Efendisi" serisi, yıllar sonra yeniden vizyona girecek. İşte yayınlanacağı sinemalar ve vizyon tarihi

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Sinema tarihinin efsane film serisi Yüzüklerin Efendisi yeniden...

Peter Jackson yönetmenliğinde ilk kez 2001 yılında izleyicilerle buluşan "Yüzüklerin Efendisi" serisi, yıllar sonra tekrar vizyona girecek.

Üç filmi de beyaz perdeye yansıyacak olan Yüzüklerin Efendisi IMAX olarak izlenebilecek.

J.R.R Tolkien'in yazdığı aynı adlı kitaplardan uyarlanan Yüzüklerin Efendisi, sadece bir fantastik edebiyat ürünü değil aynı zamanda tarihin en iyi edebiyat uyarlamalarından biri olarak kabul ediliyor.

Yüzüklerin Efendisi fanatikleri, vizyon tarihini ve gösterim yerlerini araştırıyor. Bilet fiyatları da belli oldu.

Peki, Yüzüklerin Efendisi ne zaman vizyona girecek? Hangi sinemalarda? İşte detaylar...

Vizyon yeri ve tarihi

Yüzükler Efendisi Yüzük Kardeşliği (2001), İki Kule (2002) ve Kralın Dönüşü (2003) 15 Eylül'de Paribu Cinaverse'de gösterime girecek.

Bilet fiyatları

Sinema salonlarında IMAX olarak da izlenebilecek filmin bilet fiyatları şu şekilde:

Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği: Normal: 50 TL / IMAX: 100 TL

Yüzüklerin Efendisi: İki Kule: Normal: 50 TL / IMAX: 100 TL

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü: Normal: 50 TL / IMAX: 100 TL