Z kuşağı bilmez! 2000'li yılların gitarcı çocuğu Onur Koç şimdi ne yapıyor...

Z kuşağı bilmez! 2000'li yılların gitarcı çocuğu Onur Koç şimdi ne yapıyor...

Gitar eşliğinde amatör müzik yapan Onur Koç, bir dönemin dillerde dolanan sanatçısıydı. Müziğe devam eden sanatçı şimdilerde ne yapıyor merak ediliyor. İşte Onur Koç'un son hali...

2000'li yılların sevilen ve en çok dinlenen amatör sanatçılarından Onur Koç, müzik sektörünün tanınan genç isimlerindendi.

YouTube'a yüklediği gitar performansları ve şarkı sözleriyle milyonların diline dolanan yetenek, "Ayrıldık İşte, Yemin Ederim, Adın İhanet, Elini Tutmasam, Saatler Sen Geçe" gibi parçalarıyla tanındı.

Bir süre sektöre ara veren Koç'un dinleyicileri 10 yılı aşkın bir zaman geçse de, o şarkıları dinlemeye devam ediyor.

ONUR KOÇ'UN SON HALİ

Sevenleri ise Onur Koç şimdi nerede ne yapıyor merak içerisinde.

1992 Trabzon doğumlu Koç, müziği bırakmadı ve parçalarına devam ediyor.

İşte Onur Koç'un son hali...







