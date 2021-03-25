Zafer Algöz kimdir? Zafer Algöz kaç yaşında, nereli, kiminle evli? Zafer Algöz hakkında..

Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Zafer Algöz'e dair bilgiler seyircilerin merak konusu oldu. Zafer Algöz kaç yaşında, nereli, evli mi soruları araştırılıyor.

Rol aldığı filmlerle hafızalara kazınan oyuncu Zafer Algöz, Şarkılar Bizi Söyler programının bu akşamki konuğu oldu.

Cem Yılmaz ile yakın dost olan Zafer Algöz, kariyeri boyunca birçok film, dizi ve tiyatroda yer aldı.

AROG, Kurtlar Vadisi, O Şimdi Mahkum, Yahşi Batı, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Ağır Roman gibi birçok önemli projede yer alan Zafer Algöz, Keş On Dı Teybıl ve Haşırt Dı Bilekbord adında iki kitap yazdı.

Hayatına dair bilgiler seyirciler tarafından araştırılan Zafer Algöz kimdir? İşte Zafer Algöz'e dair merak edilenler..

ZAFER ALGÖZ KİMDİR?

Zafer Algöz, 30 Ağustos 1961, Kars doğumlu, Türk oyuncudur. 1975 sezonunda Bursa Devlet Tiyatrosu'nda açılan "Gençlik Kursları" ile tiyatro eğitimi alan sanatçı, 1980 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 1985 yılında mezun olup, aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sanat yaşamına başladı.

1989 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları'na tayin olan Algöz, birçok oyunda rol aldı, dizi ve sinema filmleri çevirdi.

İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmaktadır.

Ayrıca League of Legends adlı MOBA oyununda Türkiye sunucusu açılışa özel Gangplank adlı şampiyonun Barbaros adlı kostümünü seslendirmiştir.

Eylül 2019'dan beri Can Yılmaz ile birlikte Youtube kanalına içerik hazırlamakta, "Burda Olan Burda Kalır" oyunuyla sahneye çıkmaktadır.

ZAFER ALGÖZ KİMİNLE EVLİ?

Lale Algöz ile evli olan Zafer Algöz’ün Ilgın adında bir kızı bulunuyor.

ZAFER ALGÖZ FİLMLERİ