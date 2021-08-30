Zahide Yetiş bu defa bambaşka bir programla dönüyor! Zahide Yetiş'le Mutfak Bahane ne zaman başlayacak?

Zahide Yetiş bu defa bambaşka bir programla dönüyor! Zahide Yetiş'le Mutfak Bahane ne zaman başlayacak?

Gündüz kuşağının başarılı program sunucularından birisi olan Zahide Yetiş, yeni bir programla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Peki, Zahide Yetiş'le Mutfak Bahane ne zaman başlayacak?

Gündüz kuşağının aranan yüzü olan Zahide Yetiş, uzun bir süredir ekranlarda yer almıyordu.

Sunuculuğu ile dikkati çeken ve Zahide Yetiş, bambaşka bir programla dönmeye hazırlanıyor.

Yetiş'in renkli sunumuyla ekrana gelecek olan "Mutfak Bahane" programının ne zaman başlayacağı ve detayları ise merak ediliyor.

Zahide Yetiş'i ekranda izlemek isteyenler ve özleyenler, "Zahide Yetiş'le Mutfak Bahane ne zaman başlayacak?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Zahide Yetiş'le Mutfak Bahane ne zaman başlayacak?

ZAHİDE YETİŞ'LE MUTFAK BAHANE PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV ekranlarında hafta içi her gün beş çiftin, altınları kazanmak için mücadele edeceği Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programı, bugün saat 14.00'te başlayacak.

Zahide Yetiş program hakkında konuşarak; diğer yemek programlarından ayrıldığını ve eğlencenin eksik olmayacağını ifade etti.

Tüm ekibin heyecanlı olduğunu söyleyen Yetiş, izleyicisini ise programı izlemeye davet etti.

Zahide Yetiş'le Mutfak Bahane fragmanı VİDEO