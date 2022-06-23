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- Zahide Yetiş'in biricik kocasını gören hayrete düştü! O isim gözlerden çok uzak...
Zahide Yetiş'in biricik kocasını gören hayrete düştü! O isim gözlerden çok uzak...
- Haber Merkezi
- 23.06.2022 - 13:29
- Güncelleme : 23.06.2022 - 16:45
Gündüz kuşağı programlarının sevilen ismi Zahide Yetiş, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemde.
Babası yeni evliyken Viyana'ya gitmiştir ve Zahide Yetiş orada doğmuştur. Zahide Yetiş çok küçükken anne babası boşanınca da, babaannesinin yanında İzmir'de büyümüştür.
Çocukluk yıllarında TRT'de belgesel seslendirmeleriyle televizyonculuk hayatı başlayan Yetiş, reklam seslendirmeleri yanı sıra haber spikeri ve metin yazarlığı görevini yerine getirdi.
Viyana doğumlu ünlü sunucu Zahide Yetiş, adını "Doktorum" adlı programla duyurduktan sonra "Zahide ile Yetiş Hayat" ile zirve yaptı.
42 yaşındaki Zahide Yetiş'in gözlerden uzak yaşadığı evlilik hayatı, sevenleri tarafından merak konusu oldu.
Eşi merak edildi
Zahide Yetiş'in 7 yıl önce Paris'te Cem Arısoy ile hayatını birleştirdi.
16 Eylül 2014 tarihinde dünyaevine giren Zahide Yetiş'in eşi Cem Arısoy, ticaretle uğraşıyor.
19 Eylül 2014 tarihinde de İstanbul Kuruçeşme’de düğün yapan Zahide Yetiş, eşini medyadan uzak tutuyor.
Çiftin Aras adında bir çocuğu bulunuyor.