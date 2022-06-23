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Zahide Yetiş'in biricik kocasını gören hayrete düştü! O isim gözlerden çok uzak...

Zahide Yetiş'in biricik kocasını gören hayrete düştü! O isim gözlerden çok uzak...

Özel hayatı merak konusu olan ünlü sunucu Zahide Yetiş, 2014 yılında evlendi. Aras adında bir oğlu olan Yetiş'in eşi ise kendisinin aksine ekranlardan oldukça uzak bir iş insanı...