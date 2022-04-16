Zalim İstanbul’un azılı düşmanları Ceren ve Şeniz yine aynı dizide! 'Tadından yenmez'

Zalim İstanbul’un azılı düşmanları Ceren ve Şeniz yine aynı dizide! 'Tadından yenmez'

Zalim İstanbul dizisinde anlaşamayan iki karakter Ceren ve Şeniz'i canlandıran Bahar Şahin ve Mine Tugay, "Gülümse Kaderine" adlı yeni dizide buluşuyor.

Adı ilk olarak "Masum ve Güzel" olarak açıklanan ancak "Gülümse Kaderine" olarak değiştirilen Fox TV'nin yeni dizisi için geri sayım başladı.

Avşar film imzalı, yönetmenliğini Aytaç Çiçek, senaristliğini ise Burcu Över yaptığı dizi, yetimhanede büyüyen iki genç kızın hayat hikayesini konu alıyor.

Dizinin kadrosunda ise Bahar Şahin, Sude Zülal Güler, Burak Sergen, Ertuğrul Postoğlu, Doğan Bayraktar, Erkan Meriç, Mine Tugay, Ahu Sungur, Nazan Diper, Aslı Samat ve Sevinç Kumaş gibi ünlü isimler var.

Zalim İstanbul'dan Gülümse Kaderine'ye

Avşar Film tarafından Kanal D için çekilen ve iki sezon olarak ekrana gelen Zalim İstanbul dizisinin unutulmaz iki karakteri, tekrar bir araya geliyor.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında O Hayat Benim dizisiyle yaşayan Bahar Şahin, Zalim İstanbul'daki Ceren karakteriyle parladı.

Başarılı oyuncu Mine Tugay ise Zalim İstanbul dizisinde başrol karakter olan Şeniz Karaçay'ı canlandırdı.

Birbirlerini hayattan bezdiren Ceren ve Şeniz karakterlerini canlandıran oyuncular, tekrar partner oldu.

Zalim İstanbul’da Mine Tugay ve Bahar Şahin’in ölümcül mücadelesini unutmayan izleyiciler Gülümse Kaderine dizisinde bu iki oyuncuyu yeniden bir arada izleme şansı bulacak.