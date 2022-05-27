Zalim İstanbul'un Ceren'i Trabzonspor'un yakışıklısı ile aşk yaşamış.. Gören 'Nasıl biter' demeden edemedi!

Zalim İstanbul'un Ceren'i Trabzonspor'un yakışıklısı ile aşk yaşamış.. Gören 'Nasıl biter' demeden edemedi!

FOX TV'de yayınlanan Gülümse Kaderine dizisinde Eda karakterini canlandıran Bahar Şahin, bir dönem Dorukhan Toköz ile birlikteydi. İkilinin aşk yaşadığını duyanlar ise şoke oldu.

4 Mayıs 1997 yılında Ankara'da dünyaya gelen Bahar Şahin, 12 yaşındayken İstanbul'a yerleşti ve eğitim hayatına burada devam etti.

Aslen Artvinli olan oyuncu, okul yıllarında tiyatro ekibinde yer aldı. İlk oyunculuk deneyimini O Hayat Benim isimli dizide yaşayan Şahin, daha sonra Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2, İyi Oyun gibi filmlerde ve Lise Devriyesi, Servet gibi projelerde boy gösterdi.

2019-2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterine hayat veren ve oyunculuğu ile parlayan Şahin, son olarak Gülümse Kaderin'de yer aldı.

Oyuncu bu dizide istediğini bulamazken, Trabzonspor'un şampiyon olmasının ardından eski aşkı gündeme getirildi.

Bir dönem Beşiktaş'ta şu sıralar Trabzonspor'da forma giyen Dorukhan Toköz ile aşk yaşayan Şahin, uzun zamandır yalnız..

Bahar Şahin'in beğenilen futbolcu Dorukhan Toköz ile aşk yaşadığını bilmeyen hayranları ise şoke oldu.

Bahar - Dorukhan aşkı

Dorukhan Toköz ile aşk yaşan Bahar Şahin, sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı. İkilinin aşkları dolu dolu giderken, nazar değdi.

Ünlü çift geçtiğimiz sene ayrıldı ve ayrılık sonrası Bahar Şahin'in 'ihanet' vurgusu yapan paylaşımları ses getirdi.

Çiftin neden ayrıldığı hala daha net olarak bilinmiyor ancak bazı hayranları ikilinin yeniden bir araya gelmesi yönünde yorumlar yapmaya başladı.