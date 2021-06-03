Zaman Makinesi 1973 filmi konusu nedir? Zaman Makinesi 1973 oyuncuları..

2014 yılında vizyona giren komedi türündeki Zaman Makinesi 1973 filmi, bu akşam Show TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. Peki Zaman Makinesi 1973 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Türk sinemasının komedi türündeki filmleri arasında yer alan Zaman Makinesi 1973 filmi, beyazperdenin ardından bu akşam saat 22.30'da Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Aram Gülyüz'ün oturduğu ve başrollerinde Gürgen Öz, Seda Bakan ve Mustafa Uzunyılmaz’ın yer aldığı film, vizyona girdiği dönemde büyük ilgi topladı.

Gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla merak edilen film, yeni aldığı klasik model bir arabayla bir anda hız yapınca, kendisini 40 sene önce geçmişte bulan bir adamın başına gelenleri ele alıyor.

Peki Zaman Makinesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Zaman Makinesi 1973 filmi nerede çekildi? İşte detaylar...

ZAMAN MAKİNESİ 1973 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapımcılığını Adal yapımın üstlendiği Zaman Makinesi 1973 filmi, Kemal Kenan Ergen tarafından kaleme alınmıştır.

14 Mart 2014'te vizyona giren Zaman Makinesi 1973, Heybeliada'da çekilmiştir. Tamirhane sahnelerinin çekimleri Riva'da, plaj sahnelerininki ise Florya Menekşe Sahili'nde yapılmıştır.

ZAMAN MAKİNESİ 1973 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zengin bir hayata sahip olan ve umursamaz bir yaşam süren Tolga'nın babası Ali Rıza vefat eder ve Tolga'ya yalnızca bir Anadol STC-16 bırakır. Tolga bu durumu anlayamaz ve sinirlenir.

Sinirli bir halde arabayı kullanan Tolga, öfke ile gaza yüklenince araba göğe çıkar. Bir plaja iniş yaptıktan sonra arabayı tamire götürür fakat insanlar giyiminden konuşmasına kadar yaptığı her şeyi garip karşılamaktadır.

Tamir parası konusunda ustayla anlaşamayınca usta, kendisine yanında çalışmayı teklif eder. Tolga'ya da her şey tuhaf gelmeye başlamıştır ki o sırada bir şey fark eder: Artık bulunduğu yılda değildir!

1973 yazına arabayla iniş yapmıştır. Yersiz yurtsuz ve parasız kalan Tolga'ya acıyan Çiko, onunla ilgilenip onu kollamaya başlar. 1973 yılının nostaljisinin yaşamanın yanında Tolga, tanıdığı insanlarla ve yaşadıklarıyla o yaşına kadar almadığı bir hayat dersi de alacaktır.

ZAMAN MAKİNESİ 1973 OYUNCULARI KİMLER?