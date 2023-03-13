Zaniolo'nun annesi fiziğiyle 18'lik kızlara taş çıkarttı! OĞLU İSYAN ETTİ: "Bikinili pozlarını atmayı bırak" Galatasaray'a transfer olduğu günden beri konuşulan Zaniolo, annesiyle gündem oldu. 45 yaşındaki Francesca Costa'nın sosyal medyadaki fotoğrafları, görenleri hayran bıraktı. Ünlü futbolcu ise annesinin pozlarına isyan etti.

Galatasaray bu sene yaptığı transferlerle konuşulmaya devam ediyor. İcardi'nin ardından Nicolo Zaniolo'yu tranfser eden sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de de liderliği elden bırakmıyor. Yeni transferleriyle coşan Galatasaray'da Zaniolo, ilk golünü attı ve taraftarın sevgisini kazanmayı başardı. İlk maçıyla göz dolduran Zaniolo'nun hayatını araştıranlar ise annesini görünce şoke oldu. 45 yaşındaki Francesca Costa'nın sosyal medyadaki fotoğrafları bakanları adeta büyüledi. Genç kızlara taş çıkaran Costa'nın birbirinden cesur pozlarına ise oğlu Nicolo kayıtsız kalamadı. Nicolo'nun annesi görenin aklını başından aldı Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, annesi Francesca Costa'nın sosyal medyadaki fotoğraflarına tepki gösterdi. Zaniolo'nun annesine, "Şu fotoğrafları atmayı bırak anne. Dudağını nasıl yapıyorsun, 40 yaşındasın sen!" dediği iddia edildi. 45 yaşındaki Francesca Costa'nın Instagram'da 450 bine yakın takipçisi bulunuyor. Düzgün fiziği ve verdiği pozlarla dikkat çeken Francesca Costa, İtalya'nın son dönemdeki popüler isimlerinden biri haline geldi. Nicolo Zaniolo'nun annesi Francesca Costa, İtalyan Corriere dello Sport'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Costa, Roma'nın Zaniolo'ya karşı olan tutumunu eleştirirken, Galatasaray hakkında da konuştu.