"Zebani Efe" İslam'ı seçti, son hali ibret oldu! "Allahu Ekber" notuyla paylaştı... Sosyal medyada zebani olduğunu iddia eden ve yaptığı açıklamalarla viral olan 18 yaşındaki Efe Beycan, Müslüman oldu.

ensonhaber.com Sosyal medyada kendisini "456 yaşında bir zebani" olarak tanıtan Efe Beycan, gündeme damga vurmuştu. Tek boynuzlu bir atı Tanrı kabul ettiğini söyleyen Zebani Efe, pembe saçları ve piercingleri ile dikkat çekmişti. Satanist genç, herkesi bir kez daha şaşırttı. İslam'ı seçti "Onu söyleyemiyoruz malesef" cümlesiyle ikonikleşen Efe, Müslüman oldu. Saçlarını siyaha boyayan Zebani Efe, kelime-i şehadet getirdi ve umreye gitti. Efe Baycan, umreye gittiği anları sosyal medya hesabı üzerinden ''Allahu Ekberr!! ?'' notuyla paylaştı.