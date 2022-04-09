Zehra Güneş göbeğini açıkta bırakan bluzuyla poz verdi, sevgilisi Eren Dişli kayıtsız kalamadı! 'Yaktın bizi'

Vakıfbank forması giyen milli voleybolcu Zehra Güneş, sosyal medya hesabından paylaştığı son pozuyla dikkati çekti. Güzelliğiyle beğeni toplayan Güneş'e ilk yorum sevgilisi Eren Dişli'den geldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Zehra Güneş, aynı zamanda başarılı kulüplerden Vakıfbank SK'nin de formasını terletiyor.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Zehra Güneş, kariyerinin yanı sıra saha dışındaki hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Başarılı olduğu kadar sempatikliği ve güzelliğiyle de beğeni toplayan Güneş, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Güzelliği Türkiye sınırlarını aşan ve binlerce yabancı hayranı bulunan 22 yaşındaki voleybolcu, iddialı paylaşımları ile kendisine hayran bırakıyor.

Kısa süre önce radikal bir kararla imajını değiştiren ve saçlarını kahkül kestiren milli voleybolcu, son paylaşımıyla olay oldu.

İlk yorum Eren Dişli'den geldi

Filenin Sultanlarından Zehra Güneş, Instagram'dan göbeğini açıktan bırakan bluzuyla verdiği pozunu paylaştı.

Bir süredir Eren Dişli ile aşk yaşayan Güneş'in paylaşımı, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Güneş'e ilk yorum, sevgilisi Eren Dişli'den geldi. Dişli, sevgilisinin fotoğrafına kalpli emoji bıraktı.

Takipçileri ise güzel sporcuya ''Yaktın bizi'', ''Bu aşk değil de ne'', ''Tutun kollarımdan düşerim şimdi'', ''Gülüşüne bitiyorum'' yorumlarında bulundu.