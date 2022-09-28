Milli voleybolcu Zehra Güneş, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla dikkati üzerine çekmeyeb devam ediyor. Güzel ve başarılı ismin son paylaştığı pozlar, görenin aklını aldı.

7 Temmuz 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Zehra Güneş, voleybol macrasına 13 yaşındayken VakıfBank'ta başladı.

2016-2017 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen Güneş, sezon sonunda VakıfBank genç takımı ile Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

VakıfBank forması altında; 2 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu yaşayan Zehra, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güzelliği ile dikkati çekti.

Korelilerin hayran kaldığı ve güzelliği ile uzun süre sosyal medyada gündem olan Zehra, hızla yükseldi.

Hem kariyerindeki başarısı hem de sempatik tavırlarıyla beğenilen Güneş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Şu sıralar Eren Dişli ile aşk yaşayan Güneş, sosyal medyaya koyduğu göbeği açık fotoğraflarla gündem oldu.

Kusursuz fiziğini ve karın kaslarını gösteren Güneş, sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Zehra büyüledi

Güzel ve başarılı voleybolcu Zehra Güneş, izin gününü sevgilisi Eren Dişli ile değerlendirdi.

Sevgilisi Dişli ile birlikte Contemporary Istanbul'a giden Güneş, burada birbirinden güzel kareler çektirdi.

Çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabına koyan voleybolcu, karın kasları ile olay oldu.

Güzelliği ve kusursuz fiziğin, sergileyen Zehra'ya, "Sanatçı sanat sergisinde" "Çok tatlısın ama sen yaa" "Bu güzellik varken Nursena say da kimmiş ???? "Neden bu kadar güzelsin?" "Güzellik haliss midirr" "Bu gördüklerim halis mi?" tarzında yorumlar geldi.

Güneş fotoğraflarının arasına sevgilisi Eren Dişli'yi eklemeyi ise ihmal etmedi.

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