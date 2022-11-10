Zehra Güneş gömleğinin düğmelerini açınca olanlar oldu... "Kızımız alev gibi"

Zehra Güneş gömleğinin düğmelerini açınca olanlar oldu... "Kızımız alev gibi"

Güzel voleybolcu Zehra Güneş, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Başarılı ismin kırmızı gömlekli karesi, sosyal medyayı adeta salladı.

7 Temmuz 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Zehra Güneş, voleybola 13 yaşında VakıfBank’ta başladı.

VakıfBank forması altında 2 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu yaşayan Güneş, Tokyo'da dikkati çekti.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güzelliği ile Korelilerin aklını başından alan Güneş, performansı ile de göz doldurdu.

Tokyo'dan döndükten sonra geniş kitlelerce tanınmaya devam eden Güneş, Instagram üzerinden takipçi sayısını da artırdı.

Birçok kişinin dikkatini çekmeyi başaran Zehra Güneş, paylaştığı karelerle hayranlarını adeta mest ediyor.

Kusursuz fiziği ile herkesten tam not alan ve şu sıralar Eren Dişli ile evlilik yolunda olan Zehra Güneş, kırmızı gömleği ile kamera karşısına geçti.

Kırmızı gömleği ile göz dolduran Zehra'ya Türk ve yabancı hayranlarından yorum yağdı.

Zehra Güneş'in güzelliğine yorum yapanlardan bazıları, makyajını abartılı bulduklarını da eklemeyi ihmal etmedi.

Yeni bir anlaşma imzaladı

Zehra Güneş, başarılı sporculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Güneş son olarak, Instagram hesabından ünlü marka ile çalışmaya başladığını duyurdu.

Eren Dişli ile mutlu bir birlikteliği olan Zehra Güneş, bir süredir magazinsel olayları ve sık sık reklam yapması sebebiyle eleştirilere maruz kalıyor.

Önceleri bir araba markasının yüzü olan Zehra Güneş şimdilerde de makyaj malzemeleri ile popüler olan bir marka ile anlaşma imzaladı.