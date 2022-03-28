Zehra Güneş itirafıyla ağızları açık bıraktı! 'Bunu senden hiç beklemezdik'

Zehra Güneş itirafıyla ağızları açık bıraktı! 'Bunu senden hiç beklemezdik'

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş, en çok dinlediği şarkıcıyı açıkladı.

Vakıfbank SK ve Türkiye A millî takımının voleybolcusu olan 22 yaşındaki Zehra Güneş, kariyeri kadar özel hayatı ile de gündemde.

Her paylaşımı ile dikkatleri üzerine çeken güzel sporcu, popülerliğin zirvesini yaşıyor.

Başarılı olduğu kadar sempatikliği ve güzelliğiyle de beğeni toplayan Güneş, büyük ilgi görüyor.

Şu sıralar Eren Dişli ile aşk yaşayan Güneş'in Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

Saha dışında oldukça sosyal bir hayatı olan Zehra Güneş, Mehmet Demirkol’un Youtube kanalına konuk oldu.

Eğlenceli cevapları ve samimi duruşuyla seyircilerin beğenisini kazanan Güneş, izleyenleri gülümsetti.

ZEHRA GÜNEŞ'TEN SEFO İTİRAFI

Ünlü voleybolcu, programda verdiği cevaplar arasında "Playlistinin ilk sırasında hangi şarkı var" sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.

Sefo şarkılarına karşı sevgisini belirten Güneş, "Sefo olur nasıl olursa olsun" yanıtını verdi.

Güneş, "Dönem dönem değişiyor sahiden. Sefo günlerim, özel günlerim şeklinde gidiyor." şeklinde ifade etti.

Zehra Güneş'in takipçileri ise cevap karşısında oldukça şaşırdı. Yabancı müzik dinlediğini düşünen kullanıcılar "Zehra bizi şaşırttın", "Bunu beklemezdik", "Sefo mu" yorumlarında bulundu.