Zehra Güneş, Koreliler'i kendine hayran bıraktı! 'Türkçe öğrenmeye başlıyorum'

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyatları çeyrek final maçında, Güney Kore ile kozlarını paylaştı. Maç sonrası Milli Voleybolcu Zehra Güneş, Güney Kore'de en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda gösterdiği başarıyla herkesin takdirini kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu sabah çeyrek final maçında Güney Kore'yle karşı karşıya geldi.

Son topa kadar büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada, Güney Kore'ye 3-2 mağlup olan Filenin Sultanları, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na veda etti.

Filenin Sultanları'nın en skorer ve genç isimlerinden Zehra Güneş, hem performansı hem de güzelliğiyle takımın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

GÜNEY KORELİLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Öyle ki maçın ardından Güney Kore'deki sosyal medya kullanıcıları, milli voleybolcu Zehra Güneş hakkında paylaşımlarda bulundu.

Güneş, Güney Kore'de "18 numaralı Türk" olarak trend topic listesine girmeyi başardı.

HAYRANLIKLARINI DİLE GETİRDİLER

Güney Koreliler, Twitter hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Güneş'e olan hayranlıklarını dile getirdi.

''TÜRKÇE ÖĞRENMEK İSTİYORUM''

Kullanıcılardan biri, "Bugünden itibaren Türkçe öğrenmeye başlıyorum. Zehra Güneş ile evlenmek istiyorum." şeklinde paylaşım yaptı.

Bir diğer kullanıcı da yaptığı paylaşımda, ''Zehra Güneş 18 numaralı oyuncu, aramızdaki yaş farkı mükemmel. Bugünden itibaren Türkçe öğrenmeye başlamalıyım." ifadelerine yer verdi.

UZUN SÜRE GÜNDEMDE YER ALDI

Milli Voleybolcu Zehra Güneş, uzun süre Güney Korelilerin gündeminde yer aldı.

Kullanıcılar, Zehra Güneş hakkında,"18 Numaralı Zehra", "Türkiye'ye gidiyorum...Sonunda aşkımı buldum...18 numara Türkiye...", "18 numaralı Türk oyuncuyla evlenmek istiyorum", "18 numaranın her yakın çekiminde Twitter çıldırdı." yorumlarında bulundu.