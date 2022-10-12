Zehra Güneş mini elbisesi ile göğüs dekoltesi verdi! "Teni de güzelmiş"

Zehra Güneş mini elbisesi ile göğüs dekoltesi verdi! "Teni de güzelmiş"

Güzel voleybolcu Zehra Güneş, sosyal medya üzerinden paylaştığı pozlarla hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Başarılı ismin mini elbiseli pozuna, yorum ve beğeni yağdı.

7 Temmuz 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Zehra Güneş, voleybola 13 yaşında VakıfBank’ta başladı.

Burada başlayan voleybol yolculuğuna imza attığı binlerce başarı ile devam eden Güneş, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda dikkatleri üzerine çekti.

2 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu yaşayan güzel isim, Tokyo'da Korelilerin aşık olduğu sporcular arasına yerleşti.

Hem güzelliği hem de sergilediği voleybol ile tanınan Zehra Güneş, Tokyo'dan sonra mercek altına aldı.

Instagram üzerinden 2,2 miyon takipçisi bulunan Zehra Güneş, paylaştığı fotoğraflarla gündem oluyor.

Sergilediği performansı paylaştığı fotoğraflarla perçinleyen Güneş'e yorum ve beğeni yağıyor.

Duygusal bir Yengeç burcu olduğunu itiraf eden ve şu sıralar Eren Dişli ile aşk yaşayan genç isim, birçok reklam anlaşmasına da imza atmaya başladı.

Yaptığı özel çekimlerden karelerini yayınlayan Zehra'ya ve güzelliğine sosyal medyadanm iltifatlar yağdı.

"Büyülendik Güneş"

Tokyo Olimpiyatları'nda dikkati çeken Zehra Güneş, Eren Dişli ile güzel bir birliktelik yaşıyor.

Aileye giren ve Dişli ile fotoğraflarını paylaşan Güneş, kendisiyle ilgili olan kareleri de yayınlamayı ihmal etmiyor.

Aile boyu voleybola ilgi duyan ve sempatik halleriyle her sektörde sevilen Güneş, yeşil elbisesi ile adeta büyüledi.

Güzel isme sadece Türk değil, dünyanın birçok yerinde bulunan hayranları da yorum yağdırdı.

İŞTE O KARELER