Zehra Güneş saçlarını değiştirdi, takipçileri hayran kaldı! "Esmerim biçim biçim" Milli voleybolcu Zehra Güneş, yeni stiliyle gündem oldu. Esmere dönen Güneş'e binlerce övgü mesajı yağdı.

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Vakıfbank SK'nın yıldızı ve A Milli Takımı'n başarılı oyuncusu voleybolcu Zehra Güneş, kariyeri gibi özel yaşamıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

3.8 milyon takipçisi olan Güneş, aynı zamanda en büyük servete sahip isimler listesine girdi.

Hem başarılı hem güzel olan ünlü voleybolcu, Instagram'da son paylaşımıyla gündem oldu.

Esmer oldu

24 yaşındaki Zehra Güneş, saçlarını boyattı.

Esmere dönen voleybolcu Zehra Güneş, pozlarını paylaştı.

Her hali beğeni toplayan Güneş'e övgü dolu yorumlar geldi.

İşte Zehra Güneş'in yeni stili...