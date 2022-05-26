Zehra Güneş sevgilisi Eren Dişli'yle poz verdi, sosyal medya yıkıldı! O detay dikkatlerden kaçmadı

VakıfBank ve A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldızı Tuğba Şenoğlu, önceki akşam evlilik yolunda ilk adımı attı. Nişan törenine milli voleybolcu Zehra Güneş ve sevgilisi Eren Dişli damga vurdu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda 4 numaralı formanın sahibi olan Tuğba Şenoğlu, şu sıralar hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Tuğba Şenoğlu, geçtiğimiz günlerde VakıfBank formasıyla CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı.

Bu başarısıyla ülkemizi gururlandıran Tuğba Şenoğlu, geçtiğimiz akşam evlilik yolunda ilk adımı attı.

24 yaşındaki Şenoğlu, basketbol antrenörü sevgilisi Burhan İvegin ile yüzükleri taktı.

Genç çift, Mersin'in Tarsus ilçesindeki tarihi Elifhatun Konağı'nda aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı.

Şenoğlu ve İvegin çiftini, bu mutlu gününde arkadaşları Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Buket Gülübay, Beliz Başkır ve davetliler yalnız bırakmadı.

İkili, daha sonra bir mekanda davetlilerin katıldığı bir törenle nişanlarını kutladı. Kutlamaya filenin sultanları Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt da katıldı.

Zehra Güneş ve sevgilisi törene damga vurdu

Tuğba Şenoğlu'nun nişanına milli voleybolcu Zehra Güneş ve sevgilisi Eren Dişli damga vurdu.

Zehra Güneş, sevgilisi Eren Dişli ile verdiği pozu, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Güneş'in, ''Her şeyin daha güzeline'' notunu düştüğü paylaşımda, Eren Dişli'yi kalbine etiketlemesi dikkatlerden kaçmadı.

Daha önce de birlikte fotoğraflar paylaşan çiftin nişandaki görüntüleri, sosyal medyanın gündemine oturdu.