Zehra Güneş sevgilisinin ailesine girdi! İşte ilk kare...

Vakıfbank forması giyen milli voleybolcu Zehra Güneş, Eren Dişli'nin yengesi Dilara Dişli ile buluştu. Akşam yemeğinde bir araya gelen ikilinin oldukça yakın olduğu görüldü.

Vakıfbank, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası final maçında, Imoco Volley’i 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan yıldızı Zehra Güneş ise Vakıfbank'ta forma giyiyor.

Bu maçta dikkatleri üzerine çeken genç voleybolcu Zehra, maç sonu kupa ve madalyaları ile poz verdi.

Ayrıca maçın en skorer isimlerinden birisi olan veolyebolcu, plaket alarak başarısını ikiye katladı.

Başarısı ve güzelliği ile beğeni toplayan Zehra Güneş, maçtan sonra ise Eren Dişli ile poz verdi.

Aşk yaşadığı iddia edilen Eren Dişli ile şampiyonluk sonrası gelen fotoğraf, sosyal medyaya damga vurdu.

Ancak bu fotoğraf dışında da Güneş'in Eren Dişli'nin yengesi Dilara Dişli ile arkadaş olduğu ve birlikte yemeğe çıktıkları görüldü.

ZEHRA GÜNEŞ AİLEYE GİRDİ

Aşk yaşadığı iddia edilen Eren Dişli ile şampiyonluk sonrası galibiyet pozu veren Zehra Güneş, iddiaları güçlendirdi.

Güneş ve Dişli cephesinden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak Zehra Güneş'in Eren Dişli'nin yengesi Dilara Dişli ile akşam yemeğinde buluştuğu ortaya çıktı.

İkilinin kısa bir süre önce yemeğe çıktığı ve Dilara Dişli'nin bu anları sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.