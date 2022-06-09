Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un pozları Instagram'ı salladı!

Voleybolcu Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Beliz Başkır birlikte tatile gitti. Ünlü sporcuların paylaştığı pozlar, sosyal medyada beğeni ve yorum rekoru kırdı.

Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş, milli takımın en önemli voleybolcuları arasında başı çekiyor.

Her anlamda beğenilen ikilini performansları, Tokyo 2020 Olimpiyatları'ndan bu yana göz dolduruyor.

Milli voleybolcular performansları dışında da özel hayatları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.

Özellikle Zehra Güneş, Instagram üzerinden yüksek bir takipçi sayısına sahip ve her hareketiyle çok konuşuluyor.

Şu sıralar Eren Dişli'yle aşk yaşayan Zehra Güneş'in yanı sıra Ebrar Karakurt, daha renkli paylaşımlar yapmayı tercih ediyor.

Saçlarının rengi ve oynadığı reklamlarla dikkati çeken Karakurt, Zehra Güneş ve Beliz Başkır ile tatile çıktı.

Milli voleybolcular eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından yayınladı ve hayranlarından beğenileri topladı.

Milli volyebolcular tatilde

Karakurt'un kadro arkadaşı Beliz Başkır'ın yaptığı tatil paylaşımları sosyal medyayı salladı.

Başkır Zehra Güneş ile pozunu paylaşınca Ebrar Karakurt "Kıskandım" yorumu yaptı. Ebrar Karakurt'un yorumunu görenler ise "Asıl biz kıskandık." dedi.

Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Beliz Başkır'ın tatil pozlarına beğeni yağdı