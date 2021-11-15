Zehra Güneş'in herkesi titreten kareleri! Karın kasları sosyal medyayı salladı

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan yıldızı Zehra Güneş, güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Güneş'in son kareleri herkesi etkilerken, beğeni ve yorum yağdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda sergiledikleri performansla herkesin beğenisini kazandı.

Unutulmayacak bir performansa imza atan Sultanlar, CEV'de dünya üçüncülüğü alarak dönmeyi başardı.

Kızların bu başarıları herkes tarafından konuşulurken, oyunculardan Zehra Güneş güzelliğiyle herkesi büyüledi.

Genç voleybolcunun güzelliğine, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Koreliler bile hayran kaldı ve sosyal medyada gündem oldu.

Kısa süre içerisinde 1 milyon takipçi sayısına ulaşan Zehra Güneş, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Genç kızların idolü haline gelen ve güzelliğiyle herkesi mest eden Güneş, son kareleri ile yine sosyal medyayı salladı.

ZEHRA'DAN NEFES KESEN POZLAR

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş, paylaştığı son karelerle gündeme bomba gibi düştü.

Zehra'nın pozları hayranlarından tam not alırken, takım arkadaşları ise beğeni ve yorum yağdırdı.

Ebrar Karakurt, "Abi bu ne, titrettin beni" yorumunu bıraktı. Naz Aydemir Akyol ise "Kapat kız belini, böbreklerini üşüteceksin" yorumunu yaptı.