Zehra Güneş'in kız kardeşi İrem'e bakın! Güzelliğiyle ablasını solluyor

Vakıfbank forması giyen milli voleybolcu Zehra Güneş, bu kez kız kardeşi ile gündeme geldi. Başarılı voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi İrem Güneş'i görenler, ''Güzellik genetik'' demeden edemedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Zehra Güneş, aynı zamanda başarılı kulüplerden Vakıfbank SK'de de forma giyiyor.

Güzelliği Türkiye sınırlarını aşan ve özellikle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Korelilerin başını döndüren Zehra Güneş, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Instagram'da 1,6 milyon takipçisi bulunan Güneş, yeteneğinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

''GÜZELLİK GENETİK''

Aile hayatını gözlerden uzak tutan başarılı voleybolcu Zehra Güneş'in, İrem ve Mina adında iki kız kardeşi bulunuyor.

Güneş, zaman zaman kardeşleriyle çekildiği kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Güneş'in kardeşi İrem ile olan fotoğrafları ise takipçilerinden tam not alıyor. Ünlü voleybolcunun kız kardeşi İrem Güneş'i görenler, ''Güzellik genetik'' ve ''Güzellikte ablasını geçti'' gibi yorumlarda bulunuyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan İrem Güneş de hayatına dair kareleri sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

ZEHRA GÜNEŞ HAKKINDA

1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen başarılı voleybolcu Zehra Güneş, profesyonel voleybol hayatına henüz 12 yaşındayken Vakıfbank Spor Kulübü'nde başladı.

15 yaşındayken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık forma giyen Zehra Güneş, Beşiktaş'ta da kiralık olarak forma giydi.

VakıfBank'ta yer aldığı yıllarda 2 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 2 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu yaşayan Güneş, halen Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma terletiyor.

Bir dönem ünlü basketbolcu Ragıp Berke Atar ile aşk yaşayan Zehra Güneş'in şimdilerde Eren Dişli ile birlikte olduğu iddia ediliyor.