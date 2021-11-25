Zehra Güneş'in mankenleri gölgede bırakan 10 ikonik karesi

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan yıldızı Zehra Güneş, sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiriyor. Ünü Türkiye'yi aşan Güneş, güzelliği ile görenleri mest ediyor.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda hem başarısı hem de güzelliği ile adından söz ettiren Zehra Güneş, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Güzel voleybolcu sosyal medya hesabından kısa süre içerisinde 1 milyon kişiye ulaşırken, Korelileri ise etkiledi.

Tokyo'da Korelileri kendisine aşık eden Zehra, güzelliğini paylaştığı fotoğraf kareleri ile bir kez daha ortaya koydu.

Her karesi binlerce beğeni ve yorum alan Güneş'in takım arkadaşları ise hayranları gibi yorum yapmaktan geri kalmıyor.

Burcunun Yengeç olduğunu söyleyen ve naifliği ile dikkatleri üzerine çeken Güneş'in bazı kareleri, beğeni rekoru kırıyor.

ZEHRA GÜNEŞ'İN 10 EFSANE KARESİ

Vakıfbank forması giyen Zehra Güneş hem maçtan kareleri hem de sosyal yaşamında çektirdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Sosyal medyayı çok fazla aktif kullanmayan Güneş, paylaştığı her karesi ile beğeni alıyor.

Birçok genç kıza ilham olan genç voleybolcu, başarıları ile daha şimdiden göz dolduruyor.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda büyük başarılar elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımımı'zın gözde oyuncusu Zehra Güneş, sakatlığı nedeniyle şu sıralar maçlardan uzak kaldı.

Ancak Güneş sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, daha güçlü döneceğini söyledi. İşte güzeller güzeli Zehra Güneş'in 10 ikonik karesi!