Zehra Güneş'in memleketi herkesi şoke etti! 'Hiç de benzemiyor ama'

Zehra Güneş'in memleketi herkesi şoke etti! 'Hiç de benzemiyor ama'

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş'in nereli olduğu öğrenen sevenleri, oldukça şaşırıyor. Memleketini her seferinde dile getiren Güneş bakın nereliymiş...

Vakıfbank SK ve Türkiye A milli takımının voleybolcusu olan 22 yaşındaki Zehra Güneş, kariyeri kadar özel hayatı ile de gündemde.

Her paylaşımı ile dikkatleri üzerine çeken güzel sporcu, popülerliğin zirvesini yaşıyor.

Başarılı olduğu kadar sempatikliği ve güzelliğiyle de beğeni toplayan Güneş, büyük ilgi görüyor.

Şu sıralar Eren Dişli ile aşk yaşayan Güneş'in Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

Saha dışında oldukça sosyal bir hayatı olan Zehra Güneş, nereli olduğu sorusunu sık sık yanıtlıyor.

Mutfakta vakit geçirmeyi sevdiğini ve en sevdiği yemeğin "boşnak mantısı" olduğunu söyleyen Güneş'in memkeleti duyanları şaşırttı.

ZEHRA GÜNEŞ'İN MEMLEKETİ

7 Temmuz 1999 doğumlu olan Zehra Güneş, İstanbul'un Kartal ilçesinde doğup büyüdü.

Zehra Güneş aslen Balkan göçmenidir.

Ailesi Bosna Hersek'ten göçen Zehra Güneş, Boşnak olmaktan mutlu olduğunu dile getiriyor.