Petrol
104.35
-0.34%
Euro
16.22
-0.20%
Dolar
14.68
0.08%
Altın
909.14
-0.50%
Borsa
2252
0.82%
Bitcoin
684.817
3.45%
BTXN Coin
36.52
-2.63%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Zehra Güneş'in memleketi herkesi şoke etti! 'Hiç de benzemiyor ama'

    A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş'in nereli olduğu öğrenen sevenleri, oldukça şaşırıyor. Memleketini her seferinde dile getiren Güneş bakın nereliymiş...
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2022 - 15:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zehra Güneş'in memleketi herkesi şoke etti! 'Hiç de benzemiyor ama'

    Vakıfbank SK ve Türkiye A milli takımının voleybolcusu olan 22 yaşındaki Zehra Güneş, kariyeri kadar özel hayatı ile de gündemde.

    Her paylaşımı ile dikkatleri üzerine çeken güzel sporcu, popülerliğin zirvesini yaşıyor.

    Başarılı olduğu kadar sempatikliği ve güzelliğiyle de beğeni toplayan Güneş, büyük ilgi görüyor.

    Şu sıralar Eren Dişli ile aşk yaşayan Güneş'in Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

    Saha dışında oldukça sosyal bir hayatı olan Zehra Güneş, nereli olduğu sorusunu sık sık yanıtlıyor.

    Mutfakta vakit geçirmeyi sevdiğini ve en sevdiği yemeğin "boşnak mantısı" olduğunu söyleyen Güneş'in memkeleti duyanları şaşırttı.

    ZEHRA GÜNEŞ'İN MEMLEKETİ

    7 Temmuz 1999 doğumlu olan Zehra Güneş, İstanbul'un Kartal ilçesinde doğup büyüdü.

    Zehra Güneş aslen Balkan göçmenidir.

    Ailesi Bosna Hersek'ten göçen Zehra Güneş, Boşnak olmaktan mutlu olduğunu dile getiriyor.

    Zehra Güneş in memleketi herkesi şoke etti! Hiç de benzemiyor ama #1

    Zehra Güneş in memleketi herkesi şoke etti! Hiç de benzemiyor ama #2


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    İstanbul polisi kan ve kök hücre bağışında bulundu
    İç Haber

    İstanbul polisi kan ve kök hücre bağışında bulundu

    İstanbul'da kurşun yağdıran adam yanlış kişiyi öldürdü
    3. Sayfa

    İstanbul'da kurşun yağdıran adam yanlış kişiyi öldürdü

    Görüş Bildir