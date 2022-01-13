Zehra Güneş'in o pozu sosyal medyayı yıktı! 'Hangi derde devasın, söyle düşeyim'

Zehra Güneş'in o pozu sosyal medyayı yıktı! 'Hangi derde devasın, söyle düşeyim'

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan yıldızı Zehra Güneş, güzelliği ile adından söz ettirmeye devam ediyor. 1 milyonu aşkın takipçisi için kareler paylaşan genç yıldız, herkesi büyüledi.

Vakıfbank ve A Milli Kadın Voleybol Takımları'nda forma giyen Zehra Güneş, güzelliği ve yeteneği ile göz dolduruyor.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Korelilerin başını döndüren Zehra Güneş, rüzgarını estirmeye devam ediyor.

Şu sıralar aşk yaşadığı Eren Dişli ile gündeme gelen ve özel hayatında da mutluluğu bulan Güneş, sosyal medya pozları ile kasıp kavuruyor.

Güzeller güzeli voleybolcu, 1 milyonu aşkın takipçiye sahip olan Instagram hesabından mankenleri bile sollayacak kareler paylaşıyor.

Genç yetenek son paylaştığı kare ile sevenlerini mest ederken, takipçilerinden ise çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Sosyal medyanın aktif isimlerinden birisi olan Zehra Güneş, son paylaştığı cesur pozla uzun süre konuşulacak gibi duruyor.

ZEHRA GÜNEŞ'İN FOTOĞRAFINA YORUM YAĞDI

Zehra Güneş, Instagram hesabından paylaştığı pozuyla büyük beğeni topladı. Güneş'in iddialı paylaşımına ''Güzelliğinden başım dönüyor'', ''Sen insan mısın?'' ve ''Hangi derde devasın, söyle düşeyim'' gibi yorumlar yapıldı.

EREN DİŞLİ İLE İKİNCİ KARE

Sevgilisi Eren Dişli'nin yapımcılığını üstlendiği Nalan filminin galasına giden Zehra Güneş, aşkıyla poz vermeyi ihmal etmedi.

Eren Dişli ve Zehra Güneş'in sarmaş dolaş kareleri, aşk iddialarının doğru olduğunu ortaya koymuş oldu.

Güneş'in kardeşi İrem Güneş ve sevgilisi Eren Dişli, sosyal medya üzerinden takipleşmeye başladı.

Dişli'nin bu hareketi "Aileye girdi" yorumlarına neden olurken, Güneş ise Dilara Dişli'ye akşam yemeğine çıkmış ve bu anlar sosyal medyadan paylaşılmıştı.