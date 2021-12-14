Zehra Güneş'in O Ses Türkiye görüntülerine bakın! O halinden eser kalmamış...

Zehra Güneş'in O Ses Türkiye görüntülerine bakın! O halinden eser kalmamış...

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan yıldızı Zehra Güneş, güzelliği ile sık sık gündem oluyor. Başarılı voleybolcunun, yıllar önce O Ses Türkiye'ye konuk olarak katıldığı ortaya çıktı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda dikkatleri üzerine çeken Zehra Güneş, Korelilerin başını döndürdü.

Genç voleybolcunun maçlarda sergilediği performanslara güzelliği eklenince, sık sık gündem olmaya başladı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve her karesi ile rekor kıran Zehra Güneş, Vakıfbank'ta forma giyiyor.

Instagram üzerinden kısa sürede 1 milyon takipçi oranına ulaşan Güneş'in, yıllar önce O Ses Türkiye yarışmasına konuk olduğu ortaya çıktı.

Başarılı voleybolcunun O Ses Türkiye'ye katıldığına dair görüntülerini gören hayranları, şaşkınlığını gizleyemedi.

ZEHRA GÜNEŞ'İN O SES TÜRKİYE KONUKLUĞU

Acun Ilıcalı ve jüri üyelerinin dikkatini çeken voleybolcu Zehra Güneş, henüz 17 yaşında olduğunu söyleyince, stüdyoda büyük şaşkınlık yaratmıştı.

Güneş'in boyunun uzunluğu karşısında hayrete düşen Hadise, yarışmanın sunucusu Saat Özşırkıntı'nın boyunun kısa kalmasına değinerek ''Saadet'i göremiyoruz'' demişti.

O yıllarda henüz çok tanınmayan bir voleybolcu olan Zehra Güneş'e, Acun Ilıcalı'dan ''İnşallah ülkemizi güzel yerlerde temsil edersin'' yorumu gelmişti.