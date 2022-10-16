Güzelliği Türkiye sınırlarını aşan Zehra Güneş, şu sıralar Eren Dişli ile birlikte. Mutlu bir ilişki yaşayan Zehra ve Eren ikilisi için, sosyal medyada zaman zaman "boy" yorumları yapılıyor.

7 Temmuz 1999 yılında İstanbul'da hayata gözlerini açan Zehra Güneş, küçük yaşta voleybol ile tanıştı.

Voleybola 13 yaşında VakıfBank’ta başlayan Zehra, iki sene üst üste hem yıldız hem de gençlerde Türkiye Şampiyonluğu yaşadı.

Bir dönem Beşiktaş'ta kiralık oynayan ardından yeniden VakıfBank'a geçen Zehra, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda dikkatleri çekti.

VakıfBank forması altında 2 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu yaşayan Zehra, olimpiyatlar sonrası gündemden düşmemeye başladı.

Hem güzelliği hem de performansı ile dikkatleri üzerine çeken Zehra Güneş, sosyal medyadan mercek altına alındı.

Milyonlarca kişi tarafından takip edilen ve özel hayatıyla da gündem olan Güneş, şu sıralar Eren Dişli ile birlikte.

Saha dışındaki yaşamıyla merak uyandıran ünlü voleybolcu, bir dönem basketbolcu Ragıp Berke Atar ile aşk yaşamıştı.

Şimdilerde Eren Dişli ile olan oyuncunun mutluluğu, hayranlarını da sevindiriyor.

Zehra - Eren aşkı

Zehra Güneş, şimdilerde Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Dişli ile birlikte.

Ünlü çift, aşk pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor. Eren Dişli ve Zehra Güneş aşkını benimseyenler kadar eleştirenler de oluyor.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Zehra Güneş ve Eren Dişli'nin aşk pozlarına ''Zehra oturarak poz vermiş'' ve ''Zehra'nın küçük kardeşi gibi duruyor'' tarzında yorumlarda bulunuyor.

22 yaşındaki Eren Dişli, Sabancı Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği okuyor.

Aslen Rizeli olan Eren Dişli, tıpkı iş insanı babası Davut Dişli gibi koyu bir Fenerbahçe taraftarı.

Medya sektörüyle de oldukça ilgili olan Eren Dişli, video içerikleri üretiyor.