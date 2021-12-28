Zehra Güneş'in sevgilisinden flaş hamle! O ismi takibe aldı...

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan yıldızı Zehra Güneş, Eren Dişli ile karesini paylaştı. Güneş'in bu karesi aşk iddialarını güçlendirirken, Dişli'den bir hamle daha geldi.

Güzelliği ile Korelileri bile kendisine hayran bırakan Zehra Güneş, genç voleybolcuların arasında yıldızı parlayan isimlerin başında geliyor.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda dikkati çeken ve Vakıfbank'ta forma giyen Zehra Güneş, özel hayatıyla gündem oldu.

Vakıfbank, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası final maçında, Imoco Volley’i 3-2 yenerek kupanın olurken, Güneş paylaştığı kare dikkati çekti.

Sosyal medyadan Eren Dişli ile fotoğrafını paylaşan ve aşk iddiaları karşısında sessiz kalan voleybolcu, hayranlarını bir hayli şaşırttı.

Güneş bunun dışında sevgilisinin yengesi ile yemeğe çıkarken, Eren Dişli ise sosyal medyadan flaş bir hamle yaptı.

EREN DİŞLİ AİLEYE GİRDİ

Güzel ve başarılı voleybolcu Zehra Güneş'in kardeşi İrem Güneş ve sevgilisi Eren Dişli, sosyal medya üzerinden takipleşmeye başladı.

Dişli'nin bu hayranları, "Aileye girdi" yorumlarına neden olurken, Güneş ise Dilara Dişli'ye akşam yemeğine çıkmış ve bu anlar sosyal medyadan paylaşılmıştı.

Ayrıca Zehra Güneş bugün yaptığı paylaşımda sevgilisinin yapımcılığını yaptığı filme destek verdi.