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    Zehra Güneş'in voleybolcu kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! 'Ailecek güzeller'

    Milli voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi sosyal medyada gündeme geldi. Ablası gibi voleybolcu olan İrem Güneş güzelliği ile dikkatleri üzerine çekti..
    • 23.10.2022 - 13:19
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 13:24
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    Zehra Güneş'in voleybolcu kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! 'Ailecek güzeller'

    A Milli Kadın Voleybol takımımızın başarılı isimlerinden Zehra Güneş performansının yanı sıra güzelliği ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Zehra Güneş şimdi ise kardeşi ile gündeme geldi.

    Başarılı voleybolcunun kız kardeşi İrem Güneş ablasına olan benzerliği ve güzelliği ile görenleri şaşırtıyor. Zehra Güneş'in kardeşi İrem Güneş'te ablası gibi voleybolcu olmayı seçti.

    2004 doğumlu olan İrem Güneş, Vakıfbank Spor Kulübü'nde oynuyor.Sosyal medyada paylaştığı pozlar ile dikkat çeken İrem Güneş'in instagramda 25 bin takipçisi bulunuyor.

    Zehra Güneş in voleybolcu kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! Ailecek güzeller #1

    TVF Spor Lisesi mezunu olan İrem Güneş, sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanıyor. İşte Zehra Güneş'in kız kardeşi İrem Güneş'in bazı sosyal medya paylaşımları..

    Zehra Güneş in voleybolcu kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! Ailecek güzeller #2

    Zehra Güneş in voleybolcu kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! Ailecek güzeller #3

    Zehra Güneş in voleybolcu kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! Ailecek güzeller #4

    Zehra Güneş in voleybolcu kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! Ailecek güzeller #5

    Zehra Güneş in voleybolcu kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! Ailecek güzeller #6


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