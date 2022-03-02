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    Zehra Güneş’in yeni imajı şaşırttı

    Türk voleybolunun dikkat çeken isimlerden Zehra Güneş, yeni imajıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Saçlarına perçem yaptıran Güneş’i beğenmeyenler oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 16:56
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 17:10
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    Zehra Güneş’in yeni imajı şaşırttı

    A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank Spor Kulübü'nün başarılı sporcuları arasında yer alan Zehra Güneş, şimdi de yeni tarzıyla gündemde…

    Filenin Sultanları'nda en dikkat çeken isimlerden olan Zehra, radikal bir kararla tarzını değiştirdi.

    PERÇEM YAPTIRDI

    Saçlarına perçem yaptıran Güneş, yeni stilini takipçileriyle paylaştı.

    Instagram'da 1.7 milyon takipçisi bulunan Güneş'in yeni stili sosyal medyada çok konuşuldu.

    Zehra Güneş’in yeni imajı şaşırttı #1

    “NE YAPTIN KENDİNE?”

    Güzelliği ile Tokyo 2020 Olimpiyatları’na adeta damga vuran Zehra’yı bu kez beğenen az oldu.

    Zehra Güneş'in perçemli pozuna, “Zehra ne yaptın kendine?”, “Zehra kendine yazık etmiş”, “Kafana kase koyup mu kestiler, bu nasıl saç?” gibi yorumlar yapıldı.

    Zehra Güneş’in yeni imajı şaşırttı #2

    Zehra Güneş’in yeni imajı şaşırttı #3

    Zehra Güneş’in yeni imajı şaşırttı #4

    Zehra Güneş’in yeni imajı şaşırttı #5

    Zehra Güneş’in yeni imajı şaşırttı #6

    Zehra Güneş’in yeni imajı şaşırttı #7

    Zehra Güneş’in yeni imajı şaşırttı #8


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