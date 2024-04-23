Zehra Güneş’te O Ses Türkiye yollarından geçmiş! İşte, 17 yaşındaki Zehra Güneş’in O Ses halleri… A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın gözdesi olan Zehra Güneş’te O Ses yollarından geçen ünlüler arasındaymış. Henüz 17 yaşında olan Zehra Güneş bakın o zamanlarda nasılmış…

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan isimlerinden olan Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sıkça adından söz ettirmeye devam ediyor.

O Ses Türkiye yollarında geçen ünlüler arasına dahil olan Zehra Güneş'in 17 yaşındaki halleri hayranlarını şoke etti.

Başarılı voleybolcu, gerek güzelliği gerekse özel hayatı ile gündemin nabzını tutmaya devam ederken bu kez seneler önceki haliyle gündemi yıkıp geçti.

Şimdilerde 24 yaşında olan başarılı sporcu 17 yaşında O Ses Türkiye kulislerinde görüntülenmiş. Performansı ile voleybol severlerin ilgi odağı olan Güneş’in o halleri hayranları adeta hayrete düşürdü.

İşte, O Ses Türkiye kulislerindeki Zehra Güneş…

Hem güzelliği hem de başarısıyla ilgi odağı olmayı başaran Milli voleybolcumuz yıllar önce O Ses Türkiye’ye konuk olarak katılmış.

O Ses Türkiye'ye katılan ve kendisi gibi voleybolcu arkadaşı Öykü'ye destek olmak için çekimlere giden Zehra Güneş, arkadaşının performansından sonra Acun Ilıcalı'nın kendisinden bahsetmesiyle jüri üyeleriyle tanışmıştı.