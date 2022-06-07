Zehra Güneş'ten romantik paylaşım! Sevgilisiyle aşka geldi, sosyal medya yıkıldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş, Instagram hesabından sevgilisi Eren Ali Dişli'yi paylaştı. Güneş'in romantik paylaşımı, sosyal medyaya damga vurdu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan isimlerinden olan Zehra Güneş, aynı zamanda başarılı kulüplerden Vakıfbank SK'nin de formasını terletiyor.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Zehra Güneş, şu sıralar popülerliğin zirvesini yaşıyor.

Voleyboldaki başarısının yanı sıra güzelliği ve tarzıyla da beğeni toplayan Güneş, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Saha dışında oldukça sosyal bir hayatı olan 22 yaşındaki milli voleybolcu, bir süredir film yapımcısı Eren Ali Dişli ile aşk yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı ödül töreninde giydiği derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle adından söz ettiren genç sporcu, bu kez romantik paylaşımıyla gündem oldu.

Aşka geldi

Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Zehra Güneş, sevgilisi Eren Dişli'nin bir pozunu paylaştı.

Güneş'in Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı fotoğrafa kalp emojisi koyması dikkat çekti.