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- Zeka küpünü 7 saniyede çözen çocuk viral oldu
Zeka küpünü 7 saniyede çözen çocuk viral oldu
Uçuş öncesi bir yolcunun iki kez bozduğu zeka küpünü eline alan çocuk şaşkınlıkla izlendi. Küpü 7 saniyede çözen çocuk sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.
- Haber Merkezi
- 23.10.2022 - 11:30
- Güncelleme : 23.10.2022 - 12:11
13-14 yaşlarındaki bir çocuğun zeka küpünü tamamladığı video gündeme oturdu.
Seyahat öncesi bir uçakta kaydedilen görüntülerde, Jose Antonio Cuipal isimli çocuk, yolcuları hayran bıraktı.
7 saniyede çözdü
Bir yolcunun kendisine verdiği zeka küpünü 7 saniyede tamamlayan çocuk, anbean kayda alındı.
Şaşkınlıkla çocuğun küpü çözmesini bekleyen yolcular kameralarına sardıldı.
Yolculardan birinin iki kez bozduğu küpü saniyeler içinde tamamlayan çocuk, ayakta alkışlandı.
"Yolcu küpü bozmak için daha çok zaman harcadı"
Sosyal mecralarda 26 milyon tıklanan videoya, "Yolcu, küpü bozmak için daha çok zaman harcadı" yorumları geldi.
İşte o anlar...
Zeka küpünü 7 saniyede çözen çocuk viral oldu ViDEO