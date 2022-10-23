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Zeka küpünü 7 saniyede çözen çocuk viral oldu

Zeka küpünü 7 saniyede çözen çocuk viral oldu

Uçuş öncesi bir yolcunun iki kez bozduğu zeka küpünü eline alan çocuk şaşkınlıkla izlendi. Küpü 7 saniyede çözen çocuk sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.