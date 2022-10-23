Petrol
93.6
1.32%
Euro
18.3305
0.67%
Dolar
18.5813
-0.14%
Altın
991.37
1.86%
Borsa
3935
0.87%
Bitcoin
362.572
0.10%
BTXN Coin
9.99
2.77%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 16 C

    Zeka küpünü 7 saniyede çözen çocuk viral oldu

    Uçuş öncesi bir yolcunun iki kez bozduğu zeka küpünü eline alan çocuk şaşkınlıkla izlendi. Küpü 7 saniyede çözen çocuk sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2022 - 11:30
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 12:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zeka küpünü 7 saniyede çözen çocuk viral oldu

    13-14 yaşlarındaki bir çocuğun zeka küpünü tamamladığı video gündeme oturdu.

    Seyahat öncesi bir uçakta kaydedilen görüntülerde, Jose Antonio Cuipal isimli çocuk, yolcuları hayran bıraktı.

    7 saniyede çözdü

    Bir yolcunun kendisine verdiği zeka küpünü 7 saniyede tamamlayan çocuk, anbean kayda alındı.

    Şaşkınlıkla çocuğun küpü çözmesini bekleyen yolcular kameralarına sardıldı.

    Yolculardan birinin iki kez bozduğu küpü saniyeler içinde tamamlayan çocuk, ayakta alkışlandı.

    "Yolcu küpü bozmak için daha çok zaman harcadı"

    Sosyal mecralarda 26 milyon tıklanan videoya, "Yolcu, küpü bozmak için daha çok zaman harcadı" yorumları geldi.

    İşte o anlar...

    Zeka küpünü 7 saniyede çözen çocuk viral oldu ViDEO

    Zeka küpünü 7 saniyede çözen çocuk viral oldu #1

    Zeka küpünü 7 saniyede çözen çocuk viral oldu #2


    Avcılar'da toplamda 52 bin TL'lik hırdavat ve giyim malzemesi çaldı
    3. Sayfa

    Avcılar'da toplamda 52 bin TL'lik hırdavat ve giyim malzemesi çaldı

    Bu kripto para onun hayatını değiştirdi!
    Advertorial

    Bu kripto para onun hayatını değiştirdi!

    İngiltere'nin başbakan adayları
    Dünya

    İngiltere'nin başbakan adayları

    Görüş Bildir