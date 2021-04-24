Zekeriya Ünlü kimdir? İbo Show konuğu Zekeriya Ünlü biyografisi ve türküleri..

Şanlıurfa sıra gecelerinin vazgeçilmez ismi Zekeriya Ünlü, Star TV ekranlarında yayımlanan İbo Show programına konuk oluyor. Peki, türküleriyle dillerden düşmeyen Zekeriya Ünlü kimdir?

Urfa türküleri ile sıra gecelerinin temsilcisi haline gelen Zekeriya Ünlü, Star TV'nin ilgiyle takip edilen eğlence programı İbo Show programına konuk oluyor.

''Bu Adam Benim Babam'' albümüyle akıllara kazınan Zekeriya Ünlü, sesi ve türküleriyle Türkiye'de sıra gecelerinin aranan isimleri arasında yer alıyor.

İzleyiciler tarafından 'Zekeriya Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli?' sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Zekeriya Ünlü kimdir? İşte, İbo Show konuğu Zekeriya Ünlü'nün biyografisi ve türküleri...

ZEKERİYA ÜNLÜ KİMDİR?

1962 yılında Şanlıurfa’da dünyaya gelen Zekeriya Ünlü, Şanlıurfa Ticaret Lisesi'nden mezun olmuştur.

Memleketinde Kazancı Bedih ve Tenekeci Mahmut Güzelgöz'den ders almış ve kendi kendine sıra gecelerinde yetişmiştir.

Daha sonra İstanbul’a taşınan sanatçı toplam 7 kaset ve 3 LP yapmış ve Türkiye’nin sevilen isimleri arasında yer almıştır. Günümüzde müzik kariyerini Şanlıurfa Sıra gecesi ve arkadaşları grubu ile devam ettirmektedir.

Zekeriya Ünlü, evli ve bu evliliğinden üç evladı vardır.

ZEKERİYA ÜNLÜ ALBÜM VE TÜRKÜLERİ