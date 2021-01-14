Zekeriya Ünlü kimdir? Zekeriya Ünlü kaç yaşında, nereli? Zekeriya Ünlü albümleri ve türküleri..

Şanlıurfa sıra gecelerinin vazgeçilmez ismi Zekeriya Ünlü, 14 Ocak Perşembe günü Demet Akalın ve Alişan'ın programına konuk oldu. Türküleriyle dillerden düşmeyen Zekeriya Ünlü kimdir merak konusu oldu

Urfa türküleri ile sıra gecelerinin temsilcisi haline gelen Zekeriya Ünlü, uzun zamandan sonra yeniden ekranlara geldi.

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu olan Zekeriya Ünlü sesi ve türküleriyle Türkiye'de sıra gecelerinin aranan ismi haline geldi.

Bu Adam Benim Babam albümüyle akıllara kazınan Zekeriya Ünlü'ye dair bilgiler merak konusu oldu. Zekeriya ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular izleyiciler tarafından araştırılıyor.

İşte Zekeriya Ünlü hakkında merak edilen bilgiler..

ZEKERİYA ÜNLÜ KİMDİR?

Zekeriya Ünlü Şanlıurfa Ticaret Lisesi mezunudur. 1962 yılında Şanlıurfa’da dünyaya gelmiştir.

Memleketi’nde Kazancı Bedih ve Tenekeci Mahmut Güzelgöz’den ders almış kendi kendine sıra gecelerinde yetişmiştir.

Daha sonra İstanbul’a taşınan sanatçı toplam 7 kaset ve 3 LP yapmış ve Türkiye’nin sevilen isimleri arasında yer almıştır.

Günümüzde müzik kariyerini Şanlıurfa Sıra gecesi ve arkadaşları grubu ile devam ettiren Zekeriya Ünlü evli ve bu evliliğinden üç evladı vardır.

ZEKERİYA ÜNLÜ ALBÜM VE TÜRKÜLERİ