Zeki Çetin kimdir? Türk Sanat Müziği sanatçısı Zeki Çetin neden öldü, kaç yaşındaydı?

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Türk Sanat Müziği sanatçısı Zeki Çetin, hayatını kaybetti. Bunun üzerine Zeki Çetin hakkındaki bilgiler gündeme geldi. Peki, Zeki Çetin kimdir?

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden biri olan Zeki Çetin, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Acı haberi alan Bülent Ersoy, Zeki Çetin ile birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi. Ersoy paylaşımında, ''Bugün sadece musikiye büyük emekler vermiş bir sanatçıyı değil; önce dostum, sonra can arkadaşımı tüm dünyanın başına musallat olmuş virüs yüzünden kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Sofrası bol, gönlü gani, insan sever insan Zeki ağabeycim. Mekanın cennet , melekler yoldaşın, kabrin nurla dolsun. Notalar, güfteler, besteler sensiz kaldı.'' ifadelerini kullandı.

Bu üzücü haberin ardından 'Zeki Çetin kimdir, kaç yaşında?' sorularının yanıtları araştırılmya başlandı.

Peki, Zeki Çetin kimdir? Türk Sanat Müziği sanatçısı Zeki Çetin'in hayatı ve biyografisi..

ZEKİ ÇETİN KİMDİR?

17 Kasım 1940 tarihinde Karabük'te dünyaya gelen Zeki Çetin, 1968 yılında Hafta Sonu Gazetesi'nin Altın Ses Yarışması'nı kazanıp sanat dünyasına girmiştir.

Sahne ve albüm çalışmaları yapan sanatçı, uzun yıllar işletmecilik yaparak ünlü isimleri sahneye de çıkarmıştır.